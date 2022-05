Patrick Vieira pas poursuivi après avoir frappé un supporter d'Everton

Patrick Vieira s'était emporté après avoir été provoqué par un supporter d'Everton. Il avait alors frappé l'individu. Mais il ne sera finalement pas poursuivi.

Mené de deux buts par Crystal Palace, Everton a remonté le score pour finalement s'imposer 3-2 et assurer son maintien en Premier League. De quoi faire s'échauffer les supporters du club de la Mersey, et l'un d'eux est venu chambrer Patrick Vieira, coach de Palace. L'ancien international français avait alors frappé l'individu en question et risquait des poursuites.

Cependant, les deux parties ont discuté avec la police et un communiqué a été publié, expliquant qu'aucune plainte ne serait déposée à l'encontre de Patrick Vieira. Voilà pour la partie purement légale ; cependant, la FA peut indépendamment décider d'une sanction à l'encontre de l'entraîneur pour comportement violent.