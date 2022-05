Le manager de Lewandowski réagit aux déclarations au Bayern: "Pour Robert, le Bayern appartient à l'histoire"

Robert Lewandowski est sur une pente glissante avec le Bayern Munich. L'attaquant de 33 ans pourrait faire le transfert de ses rêves à Barcelone, mais le Rekordmeister ne le laissera pas partir malgré un contrat expirant. Son manager, Pini Zahavi, a ajouté de l'huile sur le feu.

Zahavi est sorti du silence après les déclarations du directeur technique Hasan Salihamidzic, qui a de nouveau déclaré dimanche que Lewandowski ne devrait pas partir. "En fait, je ne voulais pas le faire par le biais des médias, car j'ai beaucoup de respect pour ce club historique", a déclaré Zahavi au Bild. "Mais il m'est impossible de ne pas répondre aux déclarations de Hasan Salihamidzic. Robert a tout donné au Bayern pendant huit ans et a maintenant la chance de réaliser le rêve de sa vie. Pourquoi le Bayern le prive-t-il de cette opportunité ?"

Barcelone a déjà entamé des discussions, mais connaît la position du Bayern. "Ce n'est pas une question d'argent. Robert n'est pas concerné par cela et moi non plus. Mais Robert ne se sent plus respecté par la direction du club du Bayern depuis quelques mois maintenant. Ils ne lui ont jamais fait d'offre pour un nouveau contrat : quand j'ai demandé des informations à ce sujet, il y avait des doutes. Pour Robert, le Bayern appartient désormais à l'histoire."

Le Bayern peut également le garder pour son contrat d'un an. "Bien sûr, ils ont ce droit. Mais ce n'est pas quelque chose que je recommanderais."