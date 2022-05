Une luxation de l'épaule, une fin de match regardée à l'hôpital et une Coupe du Monde compliquée: Mo Salah veut oublier mai 2018.

La carrière de Mo Salah est belle, remplie de titres collectifs et individuels. Pourtant, durant toute sa vie sportive, l’Egyptien se souviendra du 26 mai 2018. Ce jour-là, Liverpool affronte le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions. Après 31 minutes et un contact avec Sergio Ramos, cette finale s’est arrêtée.

Au bout des 90 minutes, les Reds s’inclinent, mais ce n’est pas la seule tristesse de Salah. Dans la foulée, il voit les buts encaissés par son équipe à l’hôpital et tente directement de soigner son épaule luxée, mais il doit surtout se remettre rapidement car la coupe du monde 2018 en Russie arrive rapidement.

Malheureusement pour lui, cette blessure l’empêche de participer au match d’ouverture de l’Egypte contre l’Uruguay. Et même, pour le reste de cette compétition , il n’est pas à 100% malgré ses deux buts et son pays quitte la Russie avec trois défaites, en ajoutant celles contre la Russie et l’Arabie Saoudite.

Du coup, le Real – Liverpool de ce samedi pourrait permettre à Salah de tout oublier, avec une nouvelle victoire en Ligue des Champions, histoire de chasser les vieux démons de 2018. Salah veut sa revanche, comme il l'a déclaré haut et fort. Il va maintenant devoir assumer.