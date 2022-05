Chelsea veut aussi saisir l'opportunité Dembélé

Le Français était proche du PSG, mais Chelsea n'a pas dit son dernier mot.

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent décidément pour le FC Barcelone dans le dossier Ousmane Dembélé (25 ans, 21 matchs et 1 but en Liga cette saison). Alors que les Catalans ne parviennent toujours pas à s’entendre avec le Français et son clan au sujet d’une prolongation de contrat au-delà du mois de juin, les prétendants affluent pour l’ancien Rennais. Et après le Paris Saint-Germain ou Liverpool, c’est au tour de Chelsea de réaliser une entrée fracassante dans la lutte.

Sous la houlette de son nouveau propriétaire, un consortium américain mené par Todd Boehly, le club londonien aimerait marquer les esprits dès cet été, en attirant gratuitement un joueur du niveau de Dembélé. Selon les informations du Daily Mail ce lundi, les Blues avanceraient même avec un certain optimisme et une grande sérénité sur le dossier. D’ailleurs, l’hypothèse de voir le Tricolore évoluer de nouveau sous les ordres de Thomas Tuchel, qui l’avait mené à un niveau exceptionnel avec Dortmund durant la saison 2016-2017, n’a vraiment rien d’insensée.