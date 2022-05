Mbappé: Leonardo a-t-il été écarté des négociations?

On en sait un peu plus sur les négociations de la prolongation de KM7.

Au terme d’un long suspense, l'attaquant Kylian Mbappé (23 ans, 35 matchs et 28 buts en L1 cette saison) a finalement décidé de snober le Real Madrid pour prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain le 21 mai dernier. Un retournement de situation plutôt inattendu pour lequel le président des Rouge et Bleu, Nasser Al-Khelaïfi, n’est certainement pas étranger. En effet, le journal Le Parisien dévoile ce lundi les coulisses des derniers jours de négociations entre les différentes parties et détaille le grand rôle joué par le patron du PSG, qui a pris la main sur le dossier.

"Douteux" quant aux intentions de son directeur sportif Leonardo, à qui il reprochait indirectement de sortir un double jeu sur le dossier, "NAK" a multiplié les échanges avec le clan Mbappé et convaincu le champion du monde, lors d’un dernier rendez-vous qui aura duré 5 heures le 2 mai, de croire encore au projet parisien. Pour cela, le gestionnaire qatari a parlé à l’ancien Monégasque des changements structurels à venir dans le club de la capitale, et notamment de l’arrivée attendue de Luis Campos à la direction sportive.