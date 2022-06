Amadou Onana veut saisir sa chance : "Tout donner et ne pas avoir de regrets"

Amadou Onana a rejoint les Diables Rouges pour la première fois de sa jeune carrière. Une consécration pour le jeune milieu de terrain du LOSC, mais certainement pas la fin du travail acharné.

Amadou Onana est l'un des deux petits nouveaux du noyau, avec Loïs Openda, et l'intégration s'est très bien passée. Le milieu de terrain du LOSC est d'ailleurs déjà très à l'aise en conférence de presse. "J'ai été très bien accueilli, mais je ne m'attendais pas à autre chose. Je savais que c'était des gars plutôt cools, et ils m'ont directement mis dans le bain. J'ai déjà dû m'adapter à plusieurs noyaux dans ma jeune carrière", sourit-il. "Je suis quelqu'un d'ouvert, j'essaie de discuter avec tout le monde".

À l'entraînement, Onana n'est pas du genre à être impressionné. "Je savais que c'était le plus haut niveau possible ici. Ils sont d'une justesse technique incroyable, c'est un plaisir d'apprendre de cadors pareils", se réjouit le Dogue. "Bien sûr que du temps de jeu, c'est ce dont rêvent tous les joueurs, ce serait donc encore plus beau. Mais mon objectif, c'est juste de donner le meilleur de moi-même pour n'avoir aucun regret".

Amadou Onana fait office de relève au poste de n°6, où Axel Witsel l'a accueilli avec plaisir. Celui-ci faisait part de sa surprise face au physique du jeune lillois. "Oui, j'ai entendu ça (rires). C'est assez fréquent que mon physique surprenne. Mon poste ? Là où le coach a besoin de moi, je m'adapterai. J'ai les qualités physiques et techniques pour les positions de 6 et de 8. J'arrive ici avec humilité, c'est le plus haut niveau européen".