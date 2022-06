Brian Priske gentleman jusqu'au bout : "C'est le football, sans rancune"

Brian Priske a quitté l'Antwerp en fin de saison. Le fait que Paul Gheysens n'était pas entièrement satisfait du technicien danois était un secret de polichinelle.

Il y a eu le fameux incident de vestiaire pendant la mi-temps du derby à domicile contre le Beerschot. "Quelque chose a craqué à ce moment-là", a admis Priske dans une interview accordée à Het Nieuwsblad. "Depuis lors, nous nous sommes à peine parlés. Malheureusement, ce n'est pas différent. Mais mon respect pour le président et la famille Gheysens, qui représentent beaucoup pour Anvers, demeure."

Progression

Le Danois a reçu de nombreuses critiques au cours de son année en tant qu'entraîneur de l'Antwerp, mais il ne pense pas que le bilan soit si mauvais et juge bon de poursuivre le travail accompli. "A mes yeux, nous avions progressé et obtenu un ticket européen. Après une deuxième année avec Marc Overmars à mes côtés, cela aurait été peut-être différent. On ne le saura jamais. Finalement, le club a choisi Mark van Bommel et a pensé différemment à ce sujet. C'est le football. Sans rancune", a conclu Priske qui a vite rebondi au Sparta Prague.