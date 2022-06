Terem Moffi déjà sur le départ?

L'ancien attaquant de Courtrai plait en Ligue 1.

Confronté à des sollicitations pour ses meilleurs joueurs, Lorient se prépare aux départs de l’ailier Armand Laurienté (23 ans, 35 matchs et 6 buts en L1 cette saison) et de l’attaquant Terem Moffi (23 ans, 37 matchs et 8 buts en L1 cette saison). Le milieu Enzo Le Fée (22 ans, 36 matchs et 2 buts en L1 cette saison) est également convoité mais selon L’Equipe, les Merlus souhaitent le conserver. Le club lorientais voudrait même prolonger son contrat qui expire en 2024.

Un dossier compliqué puisque l’international Espoirs français, suivi par plusieurs pensionnaires de Ligue 1, intéresse aussi deux équipes de Bundesliga dont l’identité n’a pas filtré.