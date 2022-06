Youri Tielemans, quelque chose à prouver ? "Ce n'était pas si catastrophique"

Les dernières apparitions de Youri Tielemans avec la sélection n'ont pas été très convaincantes. Ce mercredi contre la Pologne, il sera titulaire dans l'entrejeu. Avec un compte à régler ?

Youri Tielemans remplacera certainement Hans Vanaken ce mercredi dans le onze de base de la Belgique face à la Pologne. Le milieu de terrain de Leicester City avait accepté son rôle de réserviste lors du match face aux Pays-Bas, peut-être conscient que ses dernières sorties en Diable n'avaient pas été des plus convaincantes. "Le coach prend ses décisions, je m'y plie. J'étais prêt à débuter comme à rentrer au jeu", relativise-t-il ce mardi en conférence de presse.

Malgré une rude saison en club, lors de laquelle il a disputé pas moins de 50 matchs toutes compétitions confondues, Tielemans arrive donc motivé. "Je me sens frais et prêt à jouer. On savait qu'il y aurait encore quatre matchs et on s'est préparés en conséquence. Bien sûr que les vacances me feront du bien, j'en profiterai à fond pour recharger les batteries. Mais entre temps, j'aime jouer (sourire)".

J'ai eu une année plus compliquée, mais je ne crois pas que c'était si mauvais ?

En sélection, Tielemans, présenté comme l'un des futurs leaders de l'équipe nationale, a connu des moments compliqués. À l'Euro, il est passé au travers, tout comme en Ligue des Nations. "Oui, mon année 2020 était meilleure que l'année écoulée. Je le sais. Les gens sont critiques et c'est leur droit, je le suis aussi avec moi-même", reconnaît-il. "C'est à moi de travailler pour retrouver mon meilleur niveau. Contre la France en Ligue des Nations, la première mi-temps était bonne. Puis, oui, c'était dur de perdre comme ça. Il y a ce côté émotionnel".

En mars dernier, l'ancien du RSCA était même capitaine, en l'absence des cadres. "Peut-être que c'est pour ça que les gens en attendaient beaucoup plus de moi, voulaient que je prenne le ballon et dribble tout le monde, je ne sais pas. Je n'ai pas la sensation que ça a été si catastrophique. Pas mes meilleurs matchs, mais pas mes pires non plus", relativise Youri Tielemans. "Je dois juste rester calme et faire mes performances, le reste, je l'analyserai après".