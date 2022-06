Nouvel entraîneur des gardiens au Cercle de Bruges

Nouvelle tête dans le staff du Cercle : Stefan Toonen arrive en tant qu'entraîneur des gardiens.

Le Cercle de Bruges a officialisé la venue de Stefan Toonen (38 ans) en tant qu'entraîneur des gardiens. Proche de signer au Feyenoord, il a évolué en tant que gardien chez les U21 du PSV Eindhoven, une expérience déterminante dans la suite de sa carrière. "En plus d'être gardien de but, j'ai également supervisé les jeunes gardiens et travaillé dans l'école de l'entraîneur des gardiens de l'équipe première de l'époque. Puis j'ai découvert que ma vraie passion était plus dans l'éducation et la formation des gardiens de but", a-t-il expliqué.

Entraîneur des gardiens de l'académie des jeunes du PSV puis au club indien du Bengaluru FC, Toonen va donc vivre sa première expérience en Belgique.