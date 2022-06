Dries Mertens vers l'AS Rome ou...La Liga ?

Dries Mertens n'a pas encore prolongé à Naples, et dispose de l'embarras du choix cet été.

Comme nous vous le révélions ce matin via un article de Corrière dello Sport, les discussions autour de la prolongation de Dries Mertens à Naples sont toujours compliquées. Le président du club du sud de l'Italie, Aurelio De Laurentiis, souhaite que l'international belge baisse considérablement son salaire. En Une du quotidien italien ce matin, l'intérêt grandissant de l'AS Rome pour le joueur de 35 ans. Mais le club de la capitale n'est pas la seule possibilité dont dispose le joueur passé par les centres de formation de Leuven, d'Anderlecht et de La Gantoise. En effet, le nouvel entraîneur de Valence et ancien coach de Dries Mertens à Naples Gennaro Gattuso souhaite faire venir Dries en Liga.