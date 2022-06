Gerard Piqué commence sérieusement à agacer le FC Barcelone

La goutte de trop pour l'Espagnol qui a encore deux ans de contrat.

Gerard Piqué (35 ans, 27 matchs et 1 but en Liga cette saison) est sous le feu des projecteurs pour des raisons extrasportives ces derniers jours en raison de sa séparation avec Shakira. De plus, le défenseur central commencerait sérieusement à agacer le FC Barcelone, selon Sport.

Ses performances déclinantes, ses blessures de plus en plus fréquentes et son imposant salaire qu’il refuse de baisser (19 millions d’euros par an) ou encore l’affaire de ses messages audio avec le président de la Fédération Luis Rubiales agacent les dirigeants du club blaugrana.