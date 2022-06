La tuile pour le RB Leipzig : un joueur important va manquer une partie de la préparation

La saison 2022-2023 n'a pas commencé que les premiers pépins physiques arrivent déjà pour le RB Leipzig.

Yussuf Poulsen s'est déchiré un muscle de l'adducteur face à la Croatie après être rentré à la 83e minute avec me Danemark et devrait être absent six semaines d'après son club, le RB Leipzig. Le joueur passera une IRM au Danemark en début de semaine afin d'obtenir plus d'informations et reviendra en Allemagne le week-end prochain pour commencer les premiers soins.