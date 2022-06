Philippe Clément fonce sur un joueur de Liverpool

L'heure est à la confirmation pour Philippe Clément à l'AS Monaco après une superbe fin de saison.

Philippe Clément a connu des débuts compliqués à la tête de l'AS Monaco. L'ancien entraîneur du Club de Bruges n'a remporté que trois de ses neuf premières rencontres sur le Rocher, avant d'enchaîner une série de neuf succès consécutifs. Résultat des courses, il n'aura manqué que deux minutes à l'entraîneur de 48 ans pour décrocher une qualification inespérée en poules de Ligue des Champions. Lors de la dernière journée de Ligue 1, l'AS Monaco a en effet été rejoint dans les tout derniers instants de la rencontre sur la pelouse de Lens.

Cela a renforcé la confiance de la direction et de Paul Mitchell envers l'ancien entraîneur du Club de Bruges, et le club se sent prêt à investir afin de réaliser une encore meilleure saison l'année prochaine. Alors que les Asémites viennent d'officialiser le départ d'Aurélien Tchouaméni vers le Real Madrid, le club de la Principauté dispose désormais d'un joli chèque pour réaliser des transferts entrants alléchants. Selon les informations de Foot Mercato, l'AS Monaco serait très intéressé à l'idée de recruter très rapidement Takumi Minamino, l'ailier de Liverpool. Auteur de dix buts cette saison, l'international japonais pourrait quitter la Mersey pour un montant oscillant entre 15 et 20M€. Takumi Minamino pourrait ainsi venir épauler Wissam Ben Yedder, Kevin Volland ou autre Sofiane Diop dans le secteur offensif.