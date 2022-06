Didier Deschamps a une bonne nouvelle pour Maignan

Les Bleus vont retrouver la Croatie ce lundi soir.

Performant lundi dernier contre la Croatie (1-1), Mike Maignan (26 ans, 3 sélections) aura l'occasion de briller une nouvelle fois avec l'équipe de France une semaine plus tard. En conférence de presse ce dimanche, le sélectionneur Didier Deschamps a annoncé qu'il poursuivra son alternance chez les gardiens dans ce rassemblement et titularisera le portier du Milan AC face aux Croates.

"Oui, je l'avais prévu comme ça en début de stage, d'effectuer la rotation entre Hugo (Lloris) et Mike. Je reste là-dessus. Ce sera Mike demain", a expliqué le technicien, qui assure que ce choix ne remet pas en cause la hiérarchie et le statut de Lloris en tant que numéro 1 : "Tant mieux si on a deux très bons gardiens, mais à partir du moment où Hugo maintient son niveau de performance, comme il l'a fait toute la saison avec Tottenham et avec nous... Mais c'est important aussi pour Mike de jouer plus en quelques jours avec nous qu'en un an et demi."