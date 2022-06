Auteur d'une belle saison avec Deinze, il pourrait être tenté d'aller voir ailleurs.

Selon les informations de La Dernière Heure, Dylan De Belder (30 ans) serait suivi par Waasland-Beveren et Seraing.

L'attaquant de Deinze sort d'une bonne saison, avec 11 buts inscrits et 5 assists toutes compétitions confondues, et pourrait rejoindre un concurrent en D1B, ou même retrouver la Pro League, compétition dans laquelle il a joué pour le Cercle et Mons.