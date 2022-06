Vincent Janssen est un joueur de l'Antwerp

L'Antwerp tient son nouveau grand attaquant.

Alors qu'on vous annonçait plus tôt dans la journée que Vincent Janssen (27 ans) allait s'engager à l'Antwerp, le très bien informé Nieuwsblad vient d'annoncer que l'international néerlandais avait passé ses examens médicaux ces derniers jours et signé ce vendredi un contrat pour plusieurs saisons au Great Old. Paul Gheysens a d'ailleurs fièrement posé avec sa nouvelle recrue. Pour l'officialisation, cela devrait encore attendre un peu, mais cela ne fait plus aucun doute que l'ancien attaquant de Tottenham et de l'AZ est désormais un joueur du matricule 1...avant de voir débarquer Toby Alderweireld ?