PSV : du changement en vue pour les Belges Kjell Peersman et Maxime Delanghe ?

Le club compte plusieurs Belges dans son noyau A et réserve.

Après Yorbe Vertessen qui avait percé en équipe première, Johan Bakayoko semble prêt à suivre ses traces cette saison suite à sa solide année en réserve.

Côté gardiens, le club vient d'engager Walter Benitez et Boy Waterman. Ce dernier a 38 ans et était déjà actif à Eindhoven en 2012. Il arrive libre et officiera en tant que troisième gardien comme l'explique Rik Elfrink, observateur du PSV, dans les colonnes de VI (Voetbal International).

Selon lui, le Belge Maxime Delanghe pourrait en faire les frais, ce qui pourrait le pousser à aller chercher du temps de jeu loin d'Eindhoven. Formé à Anderlecht, l'ancien international (U15 à U19) âgé de 21 ans était troisième gardien ces deux dernières saisons.

Les nouvelles sont un peu meilleures pour un autre Belge : Kjell Peersman, fils de l'ancien portier des Diables et d'Anderlecht Tristan Peersman. Selon Elfrink, il devrait remonter dans la hiérarchie des gardiens et serait annoncé comme quatrième gardien de l'équipe A, statut qu'il combinerait avec celui de gardien titulaire de la réserve, qui évolue en D2.