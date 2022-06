Le Real Madrid aurait trouvé l'héritier de Benzema

Toujours à la recherche de nouveaux talents, le Real Madrid a déjà trouvé son futur attaquant

Le Real Madrid doit penser au futur et semble avoir trouvé son prochain numéro 9. Il s'agit de l’attaquant de Botafogo Matheus Nascimento (18 ans), révèle le quotidien AS. Cette jeune pépite brésilienne a tapé dans l'œil de Juni Calafat, le dénicheur de talents de la Casa Blanca. C'est lui qui a notamment recruté Vinicius Jr, Rodrygo et Federico Valverde. Trois éléments qui ont réalisé une belle année sous les ordres de Carlo Ancelotti en équipe première.

Celui qui découvre actuellement le haut niveau, avec 2 buts marqués en autant de titularisations avec Botafogo cette saison, intégrerait la Castilla de Raul dans un premier temps afin de s'adapter tranquillement comme l'ont fait avant lui Vinicius Jr, Rodrygo et Reinier. Ensuite, si tout se passe comme prévu, le joueur, qui occuperait une place d'extra-communautaire, rejoindrait l'équipe première dans deux voire trois ans. Un timing parfait sachant que le club cherchera à ce moment-là un héritier à Karim Benzema. Alors que son prix est estimé à 7 millions d'euros, Matheus, qui a une clause libératoire à 50 millions d'euros, n'appartient qu'à 60% à Botafogo.