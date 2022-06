Un ultra nommé président d'un club pour la première fois en Bundesliga !

Kay Bernstein (41 ans) a été élu président du Hertha Berlin ce dimanche. L'ancien capo et cofondateur du groupe d'ultras Harlekins Berlin '98 a obtenu 1 670 voix sur 3 040 membres votants lors de l'assemblée générale extraordinaire. Le Hertha Berlin a sauvé in extremis sa place en Bundesliga en remportant le barrage contre Hambourg (0-1, 2-0) en fin de saison dernière.

C'est la première fois qu'un ultra arrive à la tête d'un club en Bundesliga.

After receiving 1,670 votes, Kay Bernstein has been named as the new president of Hertha BSC 🗳️



Congratulations, Kay! #GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/9Rfq2eBuHe