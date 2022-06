La tuile pour Malines : un joueur important pourrait manquer le début de saison

Mauvaise nouvelle pour le KV Malines : l'attaquant Kerim Mrabti s'est peut-être gravement blessé lors d'un entraînement avec l'équipe nationale suédoise. On évalue actuellement s'il doit être opéré.

Kerim Mrabti était un titulaire incontestable à Malines la saison dernière et devait également jouer un rôle important lors du prochain exercice. Le milieu offensif va manquer la préparation estivale du KaVé et le début de la saison. Il a été touché au genou lors d'un entraînement et les ligaments croisés ont été endommagés. Des examens complémentaires sont encore nécessaires pour voir s'il doit être opéré.

Il ne participera pas à l'entraînement de lundi et pourrait également ne pas être prêt pour le début du championnat. Il y a eu de meilleures nouvelles concernant Nikola Storm, qui est toujours en lice pour un transfert. Il n'a pas joué contre Courtrai après un problème à l'aine, mais on pense qu'il s'agit d'une surcharge.