Madi Monamay (16 ans) rejoint le Bayer Leverkusen où il jouera pour les U19 du Bayer 04 lors de la prochaine campagne. L'international belge U16 du KRC Genk a impressionné la saison dernière en Youth League.

Welcome Madi Monamay 👋⚫️🔴



The 16-year-old Belgium youth international joins the Werkself from KRC Genk. 💪https://t.co/oT5AYrhxBq