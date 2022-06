Officiel : Chelsea se sépare d'une légende

Après 3 ans au sein du club, l'ancien portier quitte ses fonctions.

Ce lundi, Chelsea a officialisé le départ de Petr Cech. L'ancien gardien tchèque officiait depuis 3 ans en tant que conseiller technique et de la performance. Il partira du club le 30 juin prochain.

"Ce fut un immense privilège de jouer ce rôle à Chelsea au cours des trois dernières années. Avec le nouveau propriétaire (Todd Boehly, ndlr) du club, je pense que c'est le bon moment pour moi de me retirer. Je suis heureux que le Club soit maintenant dans une excellente position avec les nouveaux propriétaires, et je suis confiant dans son succès futur sur et en dehors du terrain", a déclaré Cech dans le communiqué officiel du club.

Petr Cech est une légende de Chelsea, avec qui il a disputé 494 matchs de 2004 à 2015. Il aura presque tout gagné chez les Blues, avec une Ligue des Champions, une Europa League, 4 titres en Premier League, 4 FA Cup et 3 League Cup.