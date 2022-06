Officiel: Arsenal attire un nouveau gardien

Il devra prendre la place de Leno dans la hiérarchie.

Dépossédé de sa place de titulaire par Aaron Ramsdale, le gardien Bernd Leno va quitter Arsenal cet été à un an du terme de son contrat. Les Gunners ont donc anticipé et officialisé ce lundi l’arrivée de son successeur. Il s’agit de l’international américain Matt Turner (28 ans), recruté pour un montant estimé à 6 millions d’euros en provenance de New England Revolution et qui va vivre sa première expérience hors du pays. La durée de son contrat n’a pas été précisée.