Rai arrive au ... Paris FC

L'ancienne star du PSG arrive avec de nouveaux investisseurs.

Ancien capitaine et légende du Paris Saint-Germain, Rai est de retour dans la capitale française et dans le football parisien. Mais le Brésilien débarque au Paris FC, pensionnaire de Ligue 2, avec le nouvel actionnaire Sport Bridges Venture (SBV).

"Je vais m'investir mais aussi apporter mes idées, des partenaires pour construire un projet solide dans le football, a expliqué Rai à L'Equipe. J'ai envie de donner autre chose, ma crédibilité, je connais beaucoup de monde et je peux ouvrir des portes. Le projet du Paris FC est bien mené, il se développe, il s'ouvre à de nouvelles idées. Je souhaite apporter une autre vision, dans un rôle différent du sportif, à un poste plus stratégique. Sans oublier l'aspect social auquel tient beaucoup le président Ferracci. On en a beaucoup parlé dès nos premières discussions."

"Cela ne change rien à ma relation avec le PSG, ni à l'amour que je lui porte, ni à mon histoire avec lui. Je ferai toujours partie de son histoire et lui de la mienne. Notre relation continue et va rester forte. Je pense que je serai bien reçu si je vais au Parc ou si je revois des amis du PSG. Le Paris FC n'est pas un grand rival. Si cela avait été le cas, jamais je ne l'aurais fait", a assuré le natif de Ribeirão Preto, qui a tout de même prévu de "faire une communication à destination des supporters" du Paris SG.