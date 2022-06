Arthur Theate, dans le viseur d'un grand club de Serie A suite au transfert de Sven Botman à Newcastle ?

Arthur Theate reste sur une brillante première saison en Serie A, et est même devenu un Diable Rouge à part entière. Est-ce trop tôt pour (encore) passer un cap ? Un grand club italien aurait en tout cas coché son nom.

L'AC Milan souhaite renforcer sa charnière centrale cet été. Pour ce faire, le club lombard avait un nom en tête : Sven Botman, défenseur du Lille OSC, qui a signé cette semaine à Newcastle United pour un montant estimé aux alentours des 40 millions d'euros. Milan va donc devoir se rabattre sur une autre cible. Et parmi les noms cités à San Siro : un certain Arthur Theate.

Après l'échec de son plan A, Milan pourrait donc activer le(s) plan(s) B. Selon la Gazzetta dello Sport, le défenseur du FC Bologne en est un, tout comme Malick Thiaw (Schalke 04) et Francesco Acerbi (Lazio Rome). Arthur Theate a séduit l'Italie dès sa première saison, et a probablement marqué les esprits rossoneri en inscrivant un but...face à l'Inter Milan pour sa toute première rencontre. Par la suite, il est surtout devenu un pilier de la défense de Bologne, montrant une belle marge de progression et devenant international belge à part entière.

Arrivé pour 6 millions d'euros à Bologne, Theate est déjà estimé à 15 millions par Transfermarkt, mais est encore sous contrat jusqu'en 2025 en Emilie-Romagne. Le Corriere dello sport est clair : Bologne n'est pas prêt à laisser partir son joueur, qui est vu comme incontournable par Sinisa Mihajlovic. Milan a d'autres pistes. Laquelle sera la bonne ?