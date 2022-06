Visé tient son nouveau T2

Le pensionnaire de Nationale 1 a désormais son staff au complet.

Après la nomination de Bernard Smeets en remplacement de José Riga, l'URSL Visé a annoncé ce mercredi que le nouveau T2 sera Serge Sarlette. Le staff est ainsi au complet pour la saison qui se prépare.

"Parmi les candidatures reçues, la direction a retenu celle de Serge Sarlette. L’ancien coach d’Andenne ou encore de La Calamine a l’habitude de travailler avec des jeunes, lui qui, toujours après la faillite du RCS Visé, a occupé le poste de coordinateur des jeunes à Herstal, sans oublier son travail à Tilleur.

Serge Sarlette est donc également bien connu à Visé. Il s’est même déjà retrouvé sur le banc de l’équipe fanion : en 2015, il était T2 d’un certain Sunday Oliseh. Bref, il s’agit, pour lui, d’un retour dans la Cité de l’Oie", explique le communiqué.

Serge Sarlette a toujours entretenu de bonnes relations avec Bernard Smeets, le nouveau T1 bassi-mosan. "En tant que formateur ou même coach, je conversais souvent avec lui, notamment par rapport aux cours d’entraîneur. Lorsqu’il est devenu T1 à l’URSL Visé, je l’ai évidemment félicité. Ce lundi, j’ai reçu un coup de fil d’Alain Duys et nous sommes allés plus loin dans les discussions. Cela a donc débouché sur un accord. Me voilà à présent T2 de mon ami Bernard. En vacances la semaine prochaine, notamment pour suivre le Tour de France, je serai présent à partir du 10 juillet pour l’épauler dans sa nouvelle fonction."