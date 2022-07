Journée décisive pour les Girondins de Bordeaux

Ce samedi, la direction bordelaise va présenter ce samedi son plan financier.

Rétrogradé par la DNCG en National, Bordeaux tentera de conserver sa place en Ligue 2 lors d’une audition devant la commission d’appel de la FFF mardi. Il faudra pour cela répondre aux exigences du gendarme financier, ce que Gérard Lopez pense réussir grâce au nouvel accord trouvé avec ses créanciers Fortress et King Street.

Pour commencer, le président et propriétaire du club va définitivement mettre 10 M€ de sa poche afin de combler le trou de 40 M€, et prendre la moitié de la dette (26,5 M€ sur 52 M€) à la charge de l’une de ses sociétés, révèle le média 20 Minutes. Le dirigeant, comme exigé par la DNCG, a aussi convaincu ses créanciers de lui laisser l’intéressement sur le transfert d’Aurélien Tchouaméni (8 M€), et sur celui attendu de Jules Koundé.

Ainsi, les Girondins doivent désormais vendre pour 14 M€ cet été, alors qu’ils devaient auparavant récolter 22 M€ au mercato. Et au cas où Bordeaux échouait sur ces ventes, le fonds d’investissement Fortress a accordé un nouveau crédit de 14 M€. "On a répondu point par point et de manière précise aux motivations formulées par la DNCG", s’est réjouie une source proche du club auprès de l’AFP.

En attendant la décision mardi, les Marine et Blanc et leurs supporters retiennent leur souffle.