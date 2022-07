Les exigences impossibles de Sampaoli

Le coach argentin voulait que Marseille recrute des joueurs hors de son budget.?

Malgré la perspective de disputer la Ligue des Champions, Jorge Sampaoli a claqué la porte du côté de l’Olympique de Marseille. Un départ fracassant loin d’être surprenant tant le manager argentin n’était plus sur la même longueur d’onde que son président, Pablo Longoria, notamment sur la question du mercato.

Selon L'Equipe, Sampaoli désirait avoir un effectif prêt à l’emploi pour la mi-juillet afin de travailler les automatismes. Une requête difficile à satisfaire pour son supérieur hiérarchique, qui, conscient de la situation économique du club, préfère temporiser pour réaliser des bons coups, quitte à attendre la fin du marché des transferts. Deux visions opposées qui ont créé des dissensions.

Parmi les demandes du coach sud-américain pour éviter de faire de la figuration en C1, les venues de l'attaquant Antoine Griezmann (31 ans, 36 matchs et 8 buts toutes compétitions avec Atl. Madrid pour la saison 2021-2022), en perte de vitesse à l'Atletico Madrid, et du milieu Renato Sanches (24 ans, 32 matchs et 2 buts toutes compétitions pour la saison 2021-2022), proche d'un départ de Lille pour le Paris Saint-Germain. Deux souhaits impossibles à assouvir pour Longoria, qui a préféré s'éloigner du technicien de 62 ans pour ne pas envenimer la situation.