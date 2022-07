Discussions entre Nice et Manchester City pour un ancien Malinois

Ses performances sous le maillot de Troyes auraient tapé dans l'œil d'une équipe jouant le haut de classement en Ligue 1.

Révélé lors de la saison 2019-2020 au KV Malines, Issa Kaboré est acheté 4,5 millions d'euros par Manchester City. Le club anglais le prête ensuite pour une saison au Malinwa. Direction ensuite Troyes, club appartenant au City Group, où l'arrière droit burkinabé franchit encore un palier.

A un point où l'intérêt de certains clubs a été éveillé. Nottingham Forest et Brentford font partie des prétendants. Mais la piste la plus chaude serait, selon les médias français et Foot Mercato, l'OGC Nice. Les Aiglons auraient entamé les discussions avec Manchester City et prépareraient une offre.

City voudrait une somme de 15 millions d'euros pour son joueur de 21 ans, tandis que Nice serait prêt à mettre 10 millions sur la table.