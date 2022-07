Le visage du PSG version Galtier? Aucun compromis, des départs et une défense à trois !

Chistophe Galtier semble savoir quelle direction il souhaite prendre avec le PSG.

Quand un nouveau coach débarque, le tout est toujours de savoir quelle direction sportive il va prendre. Christophe Galtier a fait son choix. Tout d'abord, il veut allier le plaisir... à la discipline :

"Je vais beaucoup échanger avec les joueurs. J'ai déjà connu des vestiaires avec de l'égo. C'est avant tout un privilège d'avoir des joueurs de classe mondiale, ensuite je souhaite échanger, mais aussi imposer. Il n'y aura pas de compris à propos de la force du groupe. Je ne vais pas révolutionner le vestiaire, je vais écouter et prendre des décisions. Je sais que j'aurai l'appui de la direction si un joueur ne se plie pas au projet. Je le répète, il n'y aura aucun compromis".

L'ancien coach de Nice parle aussi de la qualité de jeu, souvent absente ces derniers mois : "Il faut gagner, oui, mais avec un tel effectif, vous devez bien jouer. Il faut le dire, on gagne plus fréquemment quand on joue bien. J'aurai une approche différente sur le jeu par rapport à mes précédentes expériences, car je vais avoir des joueurs de très haut niveau. Paris a généralement la possession et joue souvent face à des blocs bas. Il faudra bien attaquer, mettre une grosse pression sur l'adversaire en gardant l'équilibre et en récupérant le ballon le plus haut possible".

Le nouveau T1 du Parc des Princes précise aussi certaines choses à propos de son futur système de jeu. Il ne faudra pas s'attendre à son 4-4-2 habituel : "Je m'adapterai à l'effectif à ma disposition. Nous sommes dans une période de mouvements, mais j'ai une idée assez précise du système que je vais utiliser. Je veux avoir un modèle de jeu qui ne changera pas beaucoup, comme les grandes équipes qui jouent la Ligue des Champions. Je souhaite mettre les joueurs dans les meilleures conditions et dans leurs points forts. Cependant, il y a une orientation vers une défense à trois".

Enfin, Galtier prône pour une réduction d'effectif et il s'en explique : "Tout ce que je veux, c'est voir des joueurs qui travaillent et qui sont heureux. Je souhaite le faire à travers le travail, oui, mais aussi dans notre relation. Je pense que pour que les joueurs soient heureux, l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir des joueurs qui ne jouent pas de toute la saison sinon ils sont malheureux. Plus il y a de malheureux, moins c'est bon pour l'équipe. Je veux que tout se passe bien pour tout le monde".