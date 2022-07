Officiel : Manchester United lance son mercato avec un international néerlandais

Manchester United lance enfin son mercato en ce début de mois de juillet. Comme prévu, Erik ten Hag amène un compatriote.

Tyrell Malacia (22 ans) débarque à Manchester United en provenance de Feyenoord. Le club mancunien a annoncé l'arrivée de l'international néerlandais (5 sélections), qui signe jusqu'en 2026 avec les Red Devils. Feyenoord aurait touché, selon Sky Sports, 17 millions d'euros pour s'offrir les services du latéral gauche, qui était ciblé par Erik ten Hag depuis son arrivée au club.

Malacia est la première recrue de ManU dans ce mercato, mais certainement pas la dernière. Ten Hag va vouloir refonder l'équipe à son image, et on sait aussi qu'un certain Cristiano Ronaldo ne restera que si le club se renforce suffisamment. Dans le cas contraire, il partira et devra être remplacé...