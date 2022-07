Un international espagnol change de sélection et représentera le Ghana

Alors que sa seule cap avec l'Espagne date de 2016 en match amical, l'attaquant de l'Athletic Bilbao Iñaki Williams a décidé de ne plus représenter la Roja.

Iñaki Williams (28 ans) ira-t-il à la Coupe du Monde ? La question semblait loufoque, car l'international espagnol ne comptait jusqu'ici qu'une sélection, qui datait de 2016 en match amical face à la Bosnie-Herzégovine. Depuis, l'attaquant de l'Athletic Bilbao n'avait même pas été appelé. Mais Williams devrait bel et bien aller au Qatar, en tant que maître-atout...du Ghana, pays de ses parents.

Le Basque a en effet décidé d'abandonner la Roja pour représenter les Black Stars, comme il l'a annoncé via ses réseaux. "Le moment est venu pour moi de retrouver mes origines, l'Afrique et le Ghana qui signifient tant pour moi et ma famille", explique-t-il. Et quel meilleur moment pour ce faire qu'alors que le Ghana s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2022. Iñaki Williams a disputé 42 matchs, inscrit 8 buts et délivré 6 assists la saison passée pour Bilbao. Il devrait être l'un des maîtres-atouts offensifs de sa nouvelle sélection.