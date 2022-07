Simone Inzaghi sur l'arrivée de Lukaku : "Il est très fort, mais je n'oublie pas les autres joueurs que j'ai en attaque"

Le coach de l'Inter s'est exprimé sur le retour de Big Rom en terres lombardes. S'il sait que l'attaquant peut apporter beaucoup, il ne semble pas vouloir l'instituer en star absolue de son équipe.

Interrogé par le Corriere dello Sport, Simone Inzaghi s'est exprimé sur le retour de Romelu Lukaku à l'Inter Milan.

"Une très bonne relation s'est établie immédiatement, depuis juillet dernier. L'année dernière, nous savons ce qui s'est passé et cette année, il y avait une chance pour lui de revenir."

Une chance pour lui de revenir donc, mais pas pour autant la seule arme dont disposeront les Nerazzurri. "Je n'oublie pas que l'attaque de l'Inter était la meilleure du tournoi passé. Romelu est très fort, il nous apportera des buts et des solutions, mais, je le répète, je n'oublie pas qui est ici et nous a permis de gagner deux trophées et de nous approcher du Scudetto, que l'on ramène 5 fois sur 6 avec 84 points."

L'ambition d'Inzaghi : faire comme Antonio Conte, et remporter le Scudetto avec Lukaku. "Espérons que cette année sera le bon moment. Lukaku nous donne plus de solutions et nous pouvons récupérer le ballon plus haut, courir moins pour marquer des buts."