Zlatan Ibrahimovic, l'immortel : vers une nouvelle prolongation !

Zlatan Ibrahimovic (40 ans) n'en a pas encore assez. L'attaquant suédois a réussi son pari en revenant par la grande porte à Milan, remportant le titre en Serie A la saison passée. Depuis son retour, le Suédois montre qu'il n'est pas fini : après une saison à 17 buts pour son retour, des blessures l'ont un peu gêné mais l'ancien du PSG et de Manchester United est parvenu à inscrire 8 buts en 23 rencontres.

Et alors que l'AC Milan disputera les poules de la Champions League, Ibracadabra en sera probablement. Officiellement libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Zlatan Ibrahimovic devrait, selon Sky Sports, prolonger pour une saison de plus à Milan. Il s'agit également d'une preuve de respect de la part des Rossoneri : Ibrahimovic a été opéré en mai dernier et sera absent pour 6 à 7 mois, ce qui implique qu'il devrait ne pas rejouer avant 2023. De quoi participer à la seconde partie de saison !

Zlatan Ibrahimović has decided to extend his contract with AC Milan! Zlatan will continue for one more season, agreement in place until June 2023. 🚨🇸🇪 #ACMilan @SkySport



Ibrahimović suffered knee injury and his recovery will take 6/7 months but he will accept lower salary. pic.twitter.com/4SBcxgBBgV