Les premiers mots de Witsel à l'Atlético Madrid (et en espagnol !) : "Je voulais travailler avec Simeone"

Alors que sa signature à l'Atlético Madrid a été officialisée ce mercredi, Axel Witsel a donné une première brève interview pour évoquer son transfert.

Et pour l'occasion, face aux caméras du club, Axel Witsel s'est exprimé en espagnol. On le sait, le Diable Rouge a porté les couleurs de Benfica de 2011 à 2012 et parle couramment le portugais (en 2018 notamment, il répondait avec aisance aux journalistes brésiliens avant le quart de finale, et ce alors qu'il ne jouait plus au Portugal depuis six ans!). De quoi l'aider à disposer des bases en espagnol, les deux langues étant proches. Cela restera toutefois un geste apprécié des supporters et une preuve de bonne volonté.

"L'Atlético Madrid est un grand club, un club du top, et je voulais rester au haut niveau", entame Witsel, fraîchement annoncé par les Colchoneros. "Je voulais aussi jouer la Ligue des Champions, c'est pour ça que je suis là. El Cholo (Diego Simeone, nda), c'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde, et je voulais travailler avec lui", ajoute-t-il. Bien sûr, son équipier en sélection Yannick Carrasco a aussi joué un rôle dans son choix. "On a parlé la semaine passée et il ne m'a dit que du bien du club, je suis heureux de le retrouver ici".

Un message aux supporters

Axel Witsel a déjà eu l'occasion, lors de soirées européennes, de goûter à l'ambiance à l'Atlético. "Les supporters ici sont un peu, comment on dit... "loco" ? Quand je venais avec le Zenit et avec Dortmund, que ce soit ici ou chez nous, ils mettaient une ambiance incroyable", se rappelle le Belge. "Je vais commencer à travailler dur pour pouvoir vivre également cette ambiance. Allez l'Atléti !"