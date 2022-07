Lewandowski va-t-il brosser l'entraînement du Bayern?

Le Polonais veut toujours rejoindre le FC Barcelone.

Le FC Barcelone parviendra-t-il à convaincre le Bayern Munich de lui céder Robert Lewandowski (33 ans, 34 matchs et 35 buts en Bundesliga pour la saison 2021-2022) ? En Allemagne, il se murmure que les Blaugrana pourraient proposer 50 M€ pour boucler l'affaire. Mais en attendant, le buteur polonais va bel et bien reprendre l'entraînement avec les champions d'Allemagne.

La reprise aura lieu mardi, et une question demeurait en suspens : Lewandowski allait-il oui ou non faire grève ? Négatif, selon Sky Sport Germany. L’ancien joueur de Dortmund sera au rendez-vous, malgré son envie de rejoindre la formation catalane cet été, à un an de la fin de son contrat. Au passage, nos confrères rappellent que si le Barça propose effectivement 50 M€ aux Roten, le transfert a de belles chances d’aboutir.