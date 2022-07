Un retour en Liga se précise pour Azpilicueta

Cependant, Chelsea pose une condition.

Après avoir attiré Raphinha et très bientôt Robert Lewandowski, mais aussi prolongé Ousmane Dembélé, le FC Barcelone a vraisemblablement bouclé son mercato en attaque. Désormais, les Blaugrana devraient se concentrer sur des pistes défensives, avec une priorité donnée à César Azpilicueta (32 ans, 27 matchs et 1 but en Premier League pour la saison 2021-2022). Le journal Mundo Deportivo explique ce lundi que l’arrière polyvalent de Chelsea va même devenir la prochaine recrue des Catalans.

Après une première offre estimée à 3 millions d'euros du Barça, les deux clubs pourraient rapidement s'accorder au sujet du transfert de l'Espagnol. Sans surprise, les Londoniens n'ont pas l'intention de compliquer le départ de l'ancien Marseillais, mais attendent de lui trouver un remplaçant avant de le céder.