Arsenal et Arteta ont des ambitions lors de ce mercato

Deux gros coups en perspective pour les Gunners.

Avec le retour de prêt de William Saliba puis les signatures de Fabio Vieira et de Gabriel Jesus, Arsenal s'est déjà renforcé de manière considérable sur ce mercato d'été. En attendant la possible arrivée du latéral gauche de Manchester City Oleksandr Zinchenko, l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, ne compte pas s'arrêter là et souhaite tenter deux autres coups séduisants.

D'après les informations de Bild et de Tutto Mercato, le technicien espagnol vise l'ailier du Bayern Munich Leroy Sané (26 ans, 32 matchs et 7 buts en Bundesliga pour la saison 2021-2022) et le milieu de terrain de la Juventus Turin Arthur (25 ans, 20 matchs en Serie A pour la saison 2021-2022). Sans surprise, le dossier menant à l'international allemand s'annonce complexe avec un prix de départ fixé à 75 millions d'euros par les Bavarois. De son côté, le Brésilien, sous contrat jusqu'en juin 2025 avec les Turinois, représente une cible plus accessible.