🎥 Un ancien d'Anderlecht annoncé avec originalité par son nouveau club

Son passage chez les Mauves n'aura pas été une franche réussite. Il va poursuivre son petit bonhomme de chemin en Turquie.

Considéré comme un énorme espoir du temps de son passage à Benfica puis à Liverpool, Lazar Markovic (28 ans) n'a pas eu une carrière à la hauteur des attentes.

Echec chez les Reds, il sera prêté de nombreuses fois avant d'arriver à Anderlecht en janvier 2018. 6 mois plus tard, 8 matchs, 1 but et 1 assist, il quittera déjà la maison Mauve.

De retour à son club formateur, le Partizan Belgrade, depuis 3 saisons, Markovic s'est engagé avec Gaziantep. Il a signé un contrat courant jusqu'en 2024 - plus une année supplémentaire en option - avec le club turc, qui a annoncé sa venue avec une vidéo inspirée d'un célèbre dessin animé satirique américain...

đŸŒȘ TRANSFER | O ARTIK GAZÄ°ANTEPLÄ°! pic.twitter.com/tezDcoX3pi — Gaziantep FK (@GaziantepFK) July 20, 2022