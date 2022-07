Chelsea est prêt à doubler ManU sur une cible de longue date !

Les Blues seraient prêts à proposer une offre.

Dans la catégorie des feuilletons qui n'en finissent pas, celui de Frenkie de Jong vers Manchester United fait partie des plus en vogue de ce mercato. On connait la chanson : toutes les parties sont d'accord, même l'agent de Jong, mais le joueur refuse encore et toujours de quitter le Barça.

Plus les choses traînent, plus le deal semble susceptible de capoter. En embuscade, Chelsea veut jouer un sale coup aux rivaux mancuniens. Selon Relevo, une offre du club de Todd Boehly serait en préparation. Les Londoniens auraient fait savoir au Barça qu'une offre allait leur être transmise incessamment sous peu.

Chelsea arrivera-t-il à coiffer au poteau ManU, qui était prêt à mettre 85 millions d'euros ? Tout dépend de Jong, qui selon Sport ne veut que rejoindre de Ligt au Bayern...