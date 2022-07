Romain Ferber (ex-Mouscron, Charleroi, Union) rebondit encore en Nationale 1

L'attaquant de 29 ans évoluait à Mandel la saison dernière.

Changement de club pour Romain Ferber, qui reste cependant en Nationale 1. L'ancien joueur de Mons, Charleroi, Mouscron et l'Union Saint-Gilloise quitte Mandel United et rejoint le Patro Eisden. Avant-dernier de la série la saison dernière avec Mandel, l'attaquant de 29 ans rejoint donc une équipe plus compétitive en s'engageant avec le sixième du précédent exercice.

Le Patro Eisden débutera son championnat le 17 août, en déplacement, sur le terrain de La Louvière.