Courtrai commence sur une défaite, mais Dylan Mbayo voit du positif

Le KV Courtrai a mal commencé sa saison. Mais le jeune et prometteur Dylan Mbayo voit du positif à retenir.

Dylan Mbayo était l'un des joueurs les plus actifs sur le terrain durant la première demi-heure, que Courtrai dominait. "C'était un match correct de ma part. Je me suis créé quelques opportunités, j'ai essayé de trouver l'homme libre. Puis, en seconde période, j'ai eu plus de mal physiquement", concède le milieu de terrain. "Je ne suis pas le seul à avoir souffert en seconde mi-temps. L'équipe a eu du mal".

Mbayo estime cependant que Courtrai a montré un beau visage. "Tous ceux qui ont vu la rencontre ont constaté que nous étions la meilleure équipe sur le terrain. Nous méritions même de gagner, mais c'est l'efficacité qui compte", regrette-t-il. "Notre seconde période était moindre, mais en termes d'occasions, c'était équilibré. Louvain a juste été plus précis".