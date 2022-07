L'ancien du Club de Bruges Luan Peres pourrait quitter Marseille

Luan Peres avait rejoint l'OM l'été dernier contre une somme de 4,5 millions d'euros, et s'est imposé comme un titulaire important chez les Phocéens.

Son transfert avait surpris ceux qui se rappelaient de son passage assez anonyme au FC Bruges. Luan Peres (28 ans) avait rejoint l'Olympique de Marseille l'été dernier pour 4,5 millions d'euros en provenance de Santos. Le Brésilien s'était refait une santé au pays, après n'avoir disputé que 6 petits matchs sous le maillot brugeois.

Un an plus tard, Peres vaut 7 millions d'euros et s'est imposé comme titulaire à l'OM. La concurrence est cependant devenue plus rude à Marseille avec l'arrivée notamment de l'ex-Gantois Samuel Gigot. Jorge Sampaoli, l'homme qui avait fait venir Peres sur la Canebière, est parti et Igor Tudor serait moins fan du Brésilien. Selon L'Equipe, le Fenerbahçe devrait en profiter. Le club stambouliote voudrait attirer l'ex-Brugeois pour renforcer sa défense centrale. Les négociations seraient déjà en cours, aurait confirmé le club phocéen au média français.