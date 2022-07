Officiel : West Ham casse la tirelire pour un attaquant de Serie A

Gianluca Scamacca (23 ans) a rejoint West Ham United contre un montant estimé à 36 millions d'euros. Le club londonien a annoncé la signature du joueur en provenance de Sassuolo, qui s'engage pour 5 saisons chez les Hammers. Le PSG était également intéressé, mais West Ham aura été le plus convaincant.

