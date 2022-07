OFFICIEL : Jules Koundé est Barcelonais !

Le FC Barcelone continue son mercato étonnamment chargé pour un club qui frôlait la banqueroute l'été dernier.

Le FC Barcelone met décidément à profit son nouveau partenariat avec Spotify et les revenus qu'il amène. Après Franck Kessié, Raphinha et Robert Lewandowski, place à Jules Koundé. Le défenseur international français de 23 ans quitte le FC Séville et rejoint le Barça contre un montant estimé aux alentours des 50 millions d'euros.

Koundé, qui était également ciblé par le PSG et Chelsea, rejoint les Blaugrana jusqu'en 2027.