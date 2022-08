Philippe Clément à la veille d'un de ses matchs les plus importants avec Monaco : "On ne joue pas pour le match nul"

Ce mardi soir, l'AS Monaco reçoit le PSV Eindhoven en préliminaires aller de la Champions League. Un tirage difficile pour Philippe Clément et ses troupes.

Monaco a manqué les poules de la Champions League de peu, et va donc devoir passer par les préliminaires puis les barrages. "On a fait une préparation dure, mais nécessaire et aujourd'hui, tout le monde est à niveau sur le plan physique, sauf les joueurs légèrement blessés", déclare Philippe Clément en conférence de presse. Il faudra être à fond pour se défaire d'un PSV Eindhoven très dangereux.

"Ils ont mis 5 buts sur le terrain de l'Ajax Amsterdam, c'est une grande performance", pointe Clément. "Le PSV a montré les qualités qu'on connaît, beaucoup de qualités offensives et un excellent collectif. Cela fait partie du plan de jeu de Ruud Van Nistelrooy. Je ne le connais pas vraiment, mais je connais l'incroyable joueur qu'il était". Il faudra éviter d'encaisser dès le match aller, même si la formule a un peu changé avec des buts à l'extérieur ne comptant plus "double". "Ca ne change rien à notre approche. Nous ne commençons pas un match avec dans l'idée de faire un match nul", affirme le Belge. "Je veux une équipe de gagneurs".