Un public au rendez-vous, Van der Heyden n'en croyait pas ses oreilles : "Je ne m'attendais pas à ça"

C'était la folie à Den Dreef, largement garni de supporters unionistes plus bruyants que jamais. Une preuve que même à l'avenir, dans son futur stade, l'Union peut être confiante quant à l'ambiance.

On ne s'y attendait pas forcément, mais il y avait presque plus d'ambiance à Den Dreef qu'au Parc Duden. La prestation unioniste a naturellement aidé. "C'était fantastique ! Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça", reconnaît Siebe Van der Heyden. "Je pensais que le kop seulement serait debout et chanterait mais non, le public était bien présent. J'en ai eu des frissons". Les chants se succèdent et le public unioniste a même fait taire des Écossais en voix en début de match.

Pas de désavantage donc, malgré la délocalisation. Mais la semaine prochaine, ce sera autre chose. "Oui, là aussi il y aura du monde, mais ce sera différent", rigole Van der Heyden. "On le sait, ce sera l'enfer. Les Rangers voudront tout donner devant leur public, ce sera très difficile et il faudra être solides mentalement".