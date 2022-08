Lille confirme le départ d'Amadou Onana vers Everton

Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'Onana devienne un joueur des Toffees.

Ces derniers jours, le départ d'Amadou Onana (20 ans) vers Everton s'était confirmé. Le joueur a finalement refusé de signer à West Ham pour rejoindre les rangs du club de Frank Lampard. Son arrivée en Angleterre ainsi que l'officialisation sont attendues ce week-end.

Un départ, et une destination qui ne laissent plus l'ombre d'un doute depuis que le président de Lille Olivier Létang a confirmé ces derniers ce samedi en conférence de presse.

"On est très bien avancé quant à un départ d’Amadou, qui est à Manchester aujourd’hui pour passer la visite médicale. Théoriquement, les documents devraient être signés dans la journée. On en est là à l’instant où on se parle. Son départ n’était pas prévu dans des plans initiaux mais les circonstances, la volonté du joueur, le niveau de proposition des clubs... ce qui démontre aussi la qualité du garçon et ce qui permet de féliciter le travail de la cellule de recrutement", a-t-il déclaré.