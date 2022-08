Samuel Gigot : "Important de bien commencer, avec une belle victoire à la maison"

Première réussie pour l'ancien défenseur de Pro League avec Marseille.

Dimanche soir, l'OM n'a pas manqué ses débuts et s'est imposé 4-1 face à Reims. Une belle victoire et une satisfaction pour Samuel Gigot. L'ancien défenseur de La Gantoise et Courtrai s'est exprimé après le match.

"C'est une belle victoire. C'est important de bien commencer le championnat, surtout à la maison. La préparation a été difficile et gagner ce soir ça va faire du bien pour les têtes", a-t-il déclaré en zone mixte pour Maritima Médias. "Le Vélodrome c'est exceptionnel, je venais quans j'étais petit au stade donc le vivre sur le terrain c'est extraordinaire et j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça."